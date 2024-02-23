Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,75% годовых

Она ранее составляла 15,25%

АСТАНА, 23 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 15,25% до 14,75% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,75% годовых с коридором плюс/минус 1 процентный пункт", - говорится в сообщении.

19 января Нацбанк принял решение снизить базовую ставку с 15,75% до 15,25% годовых.

Отмечено, что годовая инфляция в январе 2024 года замедлилась до 9,5%, что соответствует прогнозу Нацбанка. Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд.

"Исходя из текущих параметров, прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год повышен до 3,5-4,5%, на 2025 год - сохранен в диапазоне 5,5-6,5%. Рост экономики в 2024 году будет обеспечиваться за счет внутреннего спроса на фоне улучшения ситуации с деловой активностью", - пояснили в пресс-службе. При этом прогноз инфляции на 2024 год сохранен в диапазоне 7,5-9,5%, на 2025 год - в пределах 5,5-7,5%.

Очередное плановое решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 12 апреля.