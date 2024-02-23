Украинская сторона уведомила ЗАЭС о завершении ремонта на линии 330 кВ не раньше 1 марта

Это вызывает обеспокоенность, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона уведомила руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что ремонтные работы на отключенной ранее линии 330 кВ завершат не раньше 1 марта. Это вызывает обеспокоенность, сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 21 февраля заявил, что ЗАЭС потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи, что, по его мнению, в очередной раз подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на станции. По его словам, группу инспекторов МАГАТЭ на станции информировали об отключении линии электропередачи мощностью 330 кВ из-за неисправности на украинской стороне. Яшина заявляла, что угрозы безопасности ЗАЭС нет, энергоснабжение обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская".

"Украинская сторона уведомила нас, что ремонтные работы на линии 330 кВ "Ферросплавная-1" будут закончены не раньше 1 марта. Что вызывает нашу обеспокоенность, поскольку обычно ремонт занимал один-два дня", - сказала Яшина.

По ее словам, ЗАЭС уведомила о своем беспокойстве инспекторов МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.