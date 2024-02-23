Stockmann сменит название на Lindex

Как отметил председатель правления Stockmann Сари Похьонен, "предлагаемое изменение названия лучше отражает возросшую роль подразделения Lindex в бизнесе группы"

ХЕЛЬСИНКИ, 23 февраля. /ТАСС/. Совет директоров финского торгового концерна Stockmann предложил сменить название на Lindex. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Я хотела бы подчеркнуть, что предлагаемое изменение названия материнской компании не повлияет на сильный бренд Stockmann, названия универмагов Stockmann или электронную коммерцию. Предлагаемое изменение названия лучше отражает возросшую роль подразделения Lindex в бизнесе группы", - сказал председатель правления Stockmann Сари Похьонен.

Stockmann Group - международная розничная группа, состоящая из двух подразделений: Lindex и Stockmann. Lindex является лидером скандинавского рынка нижнего белья. Stockmann - это универмаг качественных брендов в Финляндии и странах Балтии. В 2023 году оборот Stockmann Group составил €952 млн, а штат сотрудников - около 5 800 человек. Компания Stockmann Oyj Abp была основана в 1862 году, ее акции котируются на бирже Nasdaq Helsinki, сообщается на сайте компании.