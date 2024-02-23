Bloomberg: контракт TotalEnergies мешает Нидерландам отказаться от российского СПГ

Отмечается, что страна прекратила заключать новые контракты на импорт российского СПГ в 2023 году

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Нидерланды не могут прекратить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за долгосрочной сделки французской энергетической компании TotalEnergies с российским поставщиком. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Нидерланды прекратили заключать новые контракты на импорт российского СПГ в 2023 году, однако правительство страны не может на законных основаниях потребовать разорвать договоренности между двумя частными компаниями.

По условиям сделки, заключенной в 2018 году, TotalEnergies продолжает покупать СПГ по долгосрочным контрактам с завода "Ямал СПГ" и поставляет часть в Нидерланды.

"Ямал СПГ" - второй российский крупнотоннажный проект по сжижению природного газа, он реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения полуострова Ямал.

Акционерами являются "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайская CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%).