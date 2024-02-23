Египет и ОАЭ подписали соглашение о строительстве курорта на берегу Средиземного моря

Его площадь составит не менее 170,8 млн кв. м

КАИР, 23 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали крупнейшее инвестиционное соглашение на сумму $35 млрд о строительстве курорта Рас-эль-Хикма на берегу Средиземного моря, передает корреспондент ТАСС с места событий. Церемония подписания состоялась в штаб-квартире египетского кабмина в новой административной столице.

"Проект строительства Рас-эль-Хикма является крупнейшим в истории сотрудничества между Египтом и ОАЭ: его площадь составит не менее 170,8 млн кв. м", - объявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, присутствовавший на церемонии подписании документов. По словам египетского премьера, данная сделка "является крупнейшим соглашением в сфере прямых инвестиций на протяжении всей истории Египта". Прямые инвестиции на сумму не менее $35 млрд будут выплачены Египту эмиратской стороной в течение двух месяцев, добавил Мадбули.

Планируется, что на территории курорта будут возведены отели и развлекательные зоны, а также - специализированные бизнес-кварталы. К югу от Рас-эль-Хикма планируется построить новый международный аэропорт.