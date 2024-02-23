СПБ банк изучает связанную с санкциями ситуацию

Юристы изучат возможные изменения в представленной ранее стратегии по разблокировке клиентских активов, сообщили в кредитной организации

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Юристы СПБ банка изучают возможные изменения в представленной ранее стратегии по разблокировке клиентских активов, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка.

"В настоящее время юристы СПБ банка и международные юристы-консультанты, которые специализируются на санкциях, изучают ситуацию. Дополнительно юристы изучат возможные изменения в представленной ранее стратегии по разблокировке клиентских активов", - сообщили в банке.

Там напомнили, что СПБ банк находится под ограничениями США со 2 ноября 2023 года, когда были введены санкции в отношении материнской компании - СПб-биржи. "Таким образом после сегодняшнего решения OFAC санкционный статус СПБ банка не изменился, а изменились юридические основания для его нахождения в санкционном списке", - рассказали в банке. По итогам анализа и переговоров с контрагентами СПБ банк сообщит о результатах и о порядке дальнейших действий.

В пятницу Минфин США внес в санкционный список расчетный депозитарий СПб-биржи - СПБ банк. В ноябре 2023 года США внесли в санкционный список СПб-биржу, специализирующуюся на торгах иностранными ценными бумагами. В результате контрагенты биржи приостановили взаимодействие с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США.

В качестве стратегии разблокировки клиентских активов СПб-биржа планировала вывести СПБ банк из-под своего контроля за счет уменьшения доли в уставном капитале. Площадка заявляла, что согласовала стратегию разблокировки активов с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.