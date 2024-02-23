Минфин США заявил, что прибыль от продажи нефти РФ падает

В ведомстве отметили, что экспорт ресурса остается на стабильном уровне

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Экспорт российской нефти продолжает оставаться на стабильном уровне, но введенные США ограничения, в частности потолок цен на перевозимую морским путем российскую нефть, привели к тому, что Россия недополучает прибыль от продажи энергоресурсов. С таким утверждением выступил Минфин Соединенных Штатов, который опубликовал отчет от влиянии американских рестрикций на экспорт российской нефти.

"Министерство финансов США опубликовало новый анализ влияния второго этапа ограничения цен на российскую нефть, - говорится в документе. - С декабря 2022 года наша коалиция реализует эту новую политику ради достижения двух целей: ограничить прибыли Кремля и в то же время способствовать стабильности энергетических рынков".

В ведомстве утверждают, что на первом этапе, то есть с декабря 2022 года, такие меры привели к тому, что за первые девять месяцев действия рестрикций "удалось существенно ограничить доходы, которые Россия получала от экспорта энергоносителей". Налоговые поступления от продажи нефти якобы снизились на 40%. При этом, говорится в документе, "экспорт энергоносителей из России оставался стабильным, что позволило избежать потенциального скачка мировых цен на нефть до $150 за баррель".

Анализ реализации второго этапа ограничений, отмечается в заявлении, показал, что соблюдение данных мер "успешно вынуждает Россию продавать нефть со скидкой", при этом сохраняя стабильными российские экспортные рынки и объемы поставляемой продукции. В сообщении Минфина также отмечается, что скидка на российскую нефть с октября 2023 года по настоящее время выросла с $12 до $19 за баррель.

Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия в декабре 2022 года ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из РФ он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.