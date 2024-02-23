В Модульбанке заявили, что санкции США никак не повлияет на его работу

В кредитной организации предупредили, что мобильное приложение может пропасть из доступа в ближайшее время

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Введение санкций США против Модульбанка никак не отразится на работе организации и выполнении обязательств перед клиентами. Об этом сообщается в Telegram-канале банка.

"Попадание в SDN-лист США никак не повлияет на нашу работу и на выполнение наших обязательств перед клиентами. Доллар и евро доступны для конвертации в личном кабинете по стандартным условиям. Мы уже запустили процесс перенастройки транзакционных маршрутов в ВЭД и ожидаем, что в Модульбанке будут доступны все дружественные валюты", - говорится в сообщении.

Модульбанк предупреждает, что мобильное приложение может пропасть из доступа в ближайшее время. "Мы уже готовим к размещению альтернативные версии на случай удаления, а пока рекомендуем обновить приложение", - добавили там.

Ранее американский Минфин внес в санкционный список российский Модульбанк.