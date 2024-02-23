Инвестиции в промпредприятия Саратовской области за 2023 год выросли на 27%

Их размер оценили в 75,8 млрд рублей

САРАТОВ, 23 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал предприятий промышленности и трубопроводного транспорта Саратовской области в 2023 году оценивается в 75,8 млрд рублей, что на 27% выше показателя предыдущего года. Об этом ТАСС сообщил зампред правительства - министр промышленности и энергетики региона Михаил Торгашин.

"В 2023 году инвестиции в основной капитал предприятий промышленности и трубопроводного транспорта региона предварительно оцениваются в 75,8 млрд рублей, что на 27,3% выше показателя предыдущего года. В 2022 году объем капиталовложений составил 59,5 млрд рублей, рост к уровню 2021 года - порядка 18,5%. Это говорит об уверенном развитии предприятий комплекса", - сказал руководитель ведомства.

Зампред пояснил, что достигнуть роста показателя позволила, в частности, реализация крупных инвестпроектов. Например, в регионе в рамках развития металлургического кластера создается первое в России производство оксида цинка из отходов сталеплавильного производства, готовится к запуску завод по производству технических газов, ведется создание грузового причала пропускной способностью 240 тыс. тонн металлопродукции в год. Продолжается строительство самого крупного в стране центра обработки данных ПАО "Сбербанк" и модернизация гидротурбин "Саратовской ГЭС".

По словам Торгашина, в конце 2023 года число работников промпредприятий превысило 114,3 тыс. человек. "В Саратовской области впервые с 2014 года отмечен рост численности работающих в промышленности. В прошлом году в промкомплексе Саратовской области создано свыше 1 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Почти 600 из них - на крупных предприятиях в Балаковском районе", - отметил глава ведомства.