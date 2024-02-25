Сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду, предварительно, превысит 5 трлн рублей

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов отметил, что это "будет очень серьезная претензия, наверное, самая значительная в части блокад"

ТАСС, 25 февраля. Власти Крыма, предварительно, оценивают ущерб, нанесенный бюджету региона энергетической блокадой полуострова в 2015 году Украиной, более чем в 3 трлн рублей, это будет отражено в иске к Украине. Требование компенсации в размере более чем 2 трлн рублей также планируется подать от Общественной палаты Крыма, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в эфире "Соловьев Live"

"Только по сумму ущерба бюджету, предварительно, оценивается в сумму более 3 трлн рублей. Готовится еще иск от Общественной палаты - это народ Крыма, там сумма будет более 2 трлн рублей. Будет еще ущерб от предприятий. Будет очень серьезная претензия, наверное, самая значительная в части блокад", - сказал Константинов.