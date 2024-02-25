Словакия не намерена идти на компромисс в обеспечении граждан местными продуктами питания

По словам премьер-министра Роберта Фицо, протесты фермеров подтверждают, что решения Брюсселя в сфере сельского хозяйства "противоречат здравому смыслу"

БРАТИСЛАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Словакии не пойдут на компромисс в вопросах способности республики самостоятельно обеспечивать население продуктами питания. Об этом заявил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя проходящие в Евросоюзе протесты фермеров.

"Самодостаточность Словакии в продуктах питания - дело, в котором мы не можем идти на компромиссы, - написал он. - Протесты фермеров, проходящие по всей Европе, подтверждают, что решения Брюсселя [в сфере сельского хозяйства] противоречат здравому смыслу. Мы не будем тихо наблюдать, как эти решения уничтожают нашу национальную самодостаточность".

Словацкие власти выступают за запрет беспошлинного импорта сельхозпродукции из стран вне Евросоюза. В республике действует эмбарго на ввоз 14 видов товаров аграрного сектора с Украины. "Я не позволю из-за Украины околеть словацким аграриям", - написал Фицо.