В Самарской области планируют локализировать производство ветряков

Губернатор региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что проект ветроэнергетического кластера будет реализован, несмотря на санкционное давление, с которым он столкнулся

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Производство ветряков планируется локализовать в Самарской области. Об этом ТАСС на суперфинале конкурса "Лидеры России" сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Мы хотим с компанией - инициатором [строительства ветроэнергетического кластера] сделать следующий шаг: сейчас речь идет не только о, собственно, ветрогенерации, но и [о] размещении производства у нас на территории Самарской области. <…> Мы договорились с инициаторами проекта, что мы локализуем производство ветряков в Самарской области. И сейчас проработка этого вопроса [находится] в самой активной стадии", - сказал он.

Азаров отметил, что проект ветроэнергетического кластера будет реализован, несмотря на санкционное давление, с которым он столкнулся.

Самарская область и Фонд развития ветроэнергетики подписали в 2021 году на ПМЭФ соглашение о строительстве ветроэнергетического кластера суммарной мощностью 236,6 МВт. Предполагается, что в кластер войдут Гражданская ВЭС, Покровская ВЭС и Ивановская ВЭС и он станет крупнейшим объектом ветрогенерации в Приволжском федеральном округе.

В 2021 году в Самарской области началось строительство ветроэнергетического кластера, инвестором выступил Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе ПАО "Фортум" и "Роснано"). Но в 2023 году ТАСС сообщили в пресс-службе ПАО "Фортум", что компания воспользовалась отсрочкой ввода в эксплуатацию проектов в Самарской и Волгоградской областях из-за ухода поставщика основного ветроэнергетического оборудования с российского рынка.

Суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России" стартовал 23 февраля в столичном Манеже. Участие в нем принимают 302 суперфиналиста из 63 регионов России и 4 стран, победители станут известны 25 февраля. Участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет.