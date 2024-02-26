Эксперт уверен, что новые санкции не смогут сильно повлиять на российский ОПК

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак подчеркнул, что наиболее проблематичными для экономики России окажутся рестрикции против финансового сектора

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Новый пакет западных санкций, направленный в основном на российский оборонно-промышленный комплекс, не окажет на него какого-либо существенного влияния. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Самыми многочисленными [целями западных санкций] в этот раз оказались предприятия оборонного комплекса и отнесенные к ним производители продукции двойного назначения - гражданского и военного. На практике для многих фигурантов этого списка это уже далеко не первые санкции. Они уже давно оперируют в новой реальности, диверсифицируя поставки наиболее дефицитных и чувствительных компонентов от различных поставщиков, в основном азиатских, - сказал он. - Существенного эффекта от новых санкций для них ожидать не стоит. И такие компании составляют ядро нового пакета санкций".

Американский инвестор скептически оценил и новые рестрикции в отношении "Совкомфлота". "Также вряд ли ощутят на себе дополнительные санкционные меры отдельные суда "Совкомфлота", так как вся компания уже давно ведет деятельность под санкциями, а ее флот используется для перевозки российской нефти и газа в дружественные страны Азии и Африки. Вряд ли <...> перечень отдельных судов способен будет повлиять на желание или нежелание контрагентов работать с компанией в целом", - отметил эксперт.

Наиболее проблематичными для российской экономики, как считает Шостак, станут санкции против финансового сектора. При этом инвестор подчеркнул, что доступ к системе платежей SWIFT потеряют "всего лишь несколько банков", фигурирующих в списке.

По поводу рестрикций в отношении компаний из третьих стран Шостак выразил мнение, что их влияние, вероятно, не будет продолжительным. "Следует отметить, что существует большое количество таких посредников и место тех, кто попал под санкции, с большой долей вероятности займут другие. Российские импортеры давно уже диверсифицируют свои каналы поставок, снижая степень уязвимости. К тому же уже находящиеся под санкциями китайские производители вряд ли станут прекращать свои поставки в Россию", - указал американский инвестор.

"Последний санкционный пакет получился разнонаправленным, если не сказать разношерстным. Как следствие, он стал совершенно неравнозначным по степени предполагаемого воздействия на свою адресную аудиторию. По сути, он представляет собой мозаику различных заготовок и отдельных списков, призванную создать ощущение всеобъемлемости, законченности и актуальности, однако явно не дотягивает до этого уровня", - резюмировал Шостак.

Новые западные санкции

23 февраля Минфин США обнародовал новые антироссийские санкции, направленные против физических и юридических лиц из России и других государств. В новый пакет рестрикций вошли 554 позиции, в том числе 57 физических лиц, 485 юридических лиц, а также 12 судов. Помимо российских фирм, ограничения затронули компании из Киргизии, КНР, ОАЭ, Сербии, Турции, ФРГ и других стран. Новые антироссийские ограничительные меры также ввели канадские власти.

Кроме того, Совет ЕС в тот же день сообщил, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.