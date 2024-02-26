Россия в январе увеличила выпуск стали на 1,2%

Производство составило 6,2 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Производство стали в России в январе 2024 года выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 6,2 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association.

Согласно отчету, Китай в январе произвел 77,2 млн тонн, что на 6,9% меньше, чем в январе 2023 года, Индия - 12,5 млн тонн (+7,3%). Выпуск стали в Японии в январе вырос на 0,6% (до 7,3 млн тонн), но снизился в США - на 0,3% (до 6,8 млн тонн).

Выпуск стали в январе 2024 года Россией, Украиной, другими странами СНГ составил 7,2 млн тонн, что на 4% больше, чем годом ранее.

Страны Азии и Океании в ноябре произвели 107,6 млн тонн, снизив выпуск на 3,6%. Страны ЕС выпустили 10,2 млн тонн стали, что на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Производство стали государствами Северной Америки в январе упало на 2,1% и составило 9,2 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,4 млн тонн (-6,3%). Страны Ближнего Востока произвели 4,7 млн тонн стали, нарастив выпуск по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 23,1%.

В целом производство стали в мире в январе 2024 года составило 148,1 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.

Об ассоциации

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.