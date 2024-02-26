В Солнечногорске в марте начнут строить четвертую очередь промышленного коворкинга

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Строительство четвертой очереди промышленного коворкинга в Солнечногорске Московской области начнется в марте. Инвестор вложит в проект 1,2 млрд рублей, сообщила ТАСС зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций в проект создания четвертой очереди комплекса "Подмосковье индастриал" в индустриальном парке "Есипово" оценивается в 1,2 млрд рублей. На новой производственной площадке планируется создать около 300 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Приступить к строительству инвестор планирует уже в марте, запуск предприятия запланирован на четвертый квартал 2026 года", - сказала она.

Работы ведет холдинг "Строительный альянс". Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мининвеста Подмосковья, соответствующее разрешение уже получено. Проект будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области. Комплекс построят в формате "Подмосковье индастриал" - это промышленный коворкинг, резиденты которого получают полностью готовое помещение для ведения производственной деятельности.

"Проект четвертой очереди комплекса предполагает строительство семи корпусов общей площадью 50 тыс. кв. м. Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду готовые помещения от 550 до 5 000 кв. м.", - рассказал соучредитель холдинга "Строительный альянс" Артем Петрухин.

Три здания комплекса будут выполнены в классическом исполнении - там построят боксы площадью от 500 до 1 150 кв. м. Четыре здания парка построят в новом формате Urban, который был разработан с учетом пожеланий резидентов и подойдет промышленным предприятиям площадью до 5 000 кв. м.

"Всего на территории индустриального парка "Есипово" планируется реализовать пять очередей промышленного коворкинга общей площадью более 150 тыс. кв. м. Объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается более чем в 10 млрд рублей. Две очереди проекта уже запущены в работу, третья будет запущена в начале второго квартала этого года. Весь комплекс планируется ввести в эксплуатацию до 2031 года", - уточнил и. о. гендиректора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.