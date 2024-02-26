В Китае заявили, что сотрудничество КНР и РФ не подвержено влиянию других стран

Официальный представитель министерства КНР Мао Нин отметила, что страна "решительно выступает против введения незаконных односторонних санкций в отношении китайских компаний"

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Экономическое сотрудничество России и Китая не подвержено влиянию других стран. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя по просьбе ТАСС санкции США, введенные в отношении китайских предприятий под предлогом связей с Россией.

"Нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не может быть подвергнуто влиянию других государств. Китай решительно выступает против введения незаконных односторонних санкций в отношении китайских компаний и примет необходимые меры для надежной защиты законных прав и интересов предприятий КНР", - указала дипломат.

Минфин США 23 февраля внес в санкционный список девять китайских предприятий, которые якобы оказывают поддержку российской стороне в обходе введенных США и их союзниками рестрикций. Кроме того, Минторг США ввел под предлогом связей с РФ экспортные ограничения против восьми компаний из КНР.