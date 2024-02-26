Акции Мосбиржи росли более чем на 4,5%

К 10:30 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 196,2 рубля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Акции Мосбиржи в ходе торгов росли более чем на 4,5% на фоне публикации отчетности по МСФО за 2023 год, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:00 мск, акции Мосбиржи росли на 4,7%, до 200 рублей за бумагу. К 10:30 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 196,2 рубля (+2,78%).

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за 2023 год увеличилась на 67,5% - до 60,8 млрд рублей против 36,3 млрд рублей годом ранее. Комиссионный доход вырос до 52,2 млрд рублей, благодаря высокой клиентской активности, а также запуску новых продуктов и услуг, сообщила биржа. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи составила 50%. Доход от финуслуг увеличился на 141,7%.