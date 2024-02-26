Агентство госрезерва Таджикистана заключило контракт на поставку топлива с "Татнефтью"

В ведомстве не уточнили объем поставок по контракту

ДУШАНБЕ, 26 февраля. /ТАСС/. Агентство государственных материальных резервов при правительстве Таджикистана заключило контракт на поставку топлива и нефтепродуктов с российской "Татнефтью". Об этом сообщили в ведомстве.

"В ходе встречи представители руководства агентства обсудили с представителями компании "Татнефть" вопрос поставок топлива и других нефтепродуктов в Республику Таджикистан и подписали соответствующий контракт с указанной компанией", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что встреча руководства с представителями "Татнефти" прошла в Казани в ходе визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который посетил город 21-22 февраля. Объем поставок по контракту в ведомстве не уточнили.

Агентство государственных материальных резервов в Таджикистане обеспечивает формирование запасов для экономической безопасности республики. Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан, по данным Антимонопольной службы республики, в 2023 году в РФ их было закуплено более 60%. В этом году, по данным Министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, экспорт нефтепродуктов из РФ также может увеличится более чем на 8%.