В Ташкент доставили три новых состава метро российского производства

Они будут использоваться преимущественно на линиях Yunusobod и Yer usti halqa yo'li

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /ТАСС/. Три новых подвижных состава метро производства российской компании "Метровагонмаш" доставлены в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане со ссылкой на ГУП "Ташкентский метрополитен".

"В Ташкент были доставлены три новых четырехвагонных подвижных состава метро производства российского "Метровагонмаш". В течение 8-10 дней поезда будут проходить технические испытания, после чего поезда будут готовы к обслуживанию пассажиров", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, новые составы будут использоваться преимущественно на линиях Yunusobod и Yer usti halqa yo'li.

Сообщается также, что в течение 2024 года в Ташкентском метро планируется поэтапное введение в эксплуатацию еще восьми составов метро российского производства.