В Красноярске закрыли бар после сообщения Екатерины Мизулиной о скандальной вечеринке

Член Общественной палаты России опубликовала в своем Telegram-канале видео с выступлением в заведении травести-артиста в военной форме

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Бар "Элтон" в Красноярске, где 23 февраля прошла вечерника, на которую пожаловалась член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, закрыли. Об этом ТАСС сообщил директор заведения Артем Демченко.

В своем Telegram-канале Мизулина сообщила о намерении обратиться в полицию по поводу вечеринки 23 февраля в одном из красноярских баров. В нем прикреплено видео с выступлением травести-артиста в военной форме. Региональный главк МВД сообщил о проверке в отношении владельца заведения.

"Да, действительно принято решение о закрытии бара в Красноярске", - сообщил Демченко.

Ранее полиция сообщала о совместных с Росгвардией оперативных мероприятиях. Для проверки в отдел полиции доставили 12 человек. Всего же полицейские проверили 19 человек из числа посетителей и персонала увеселительного заведения. С них получили объяснения. Полицейские проверили посетителей бара на предмет хранения наркотиков, а также реализуемую заведением алкогольную продукцию.