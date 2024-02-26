Первое частное полупогружное судно прошло процедуру приписки к порту Янпу на Хайнане

Грузоподъемность судна превышает 62 тыс. тонн

ХАЙКОУ /Китай/, 26 февраля. /ТАСС/. Первое частное самоходное полупогружное судно получило приписку в порту Янпу южной провинции Китая Хайнань. Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

Судно под названием "Улыбающийся ангел" имеет общую длину в 239,6 м, ширину - 48 м, а тоннаж превышает 48 тыс. тонн. Его грузоподъемность составляет более 62 тыс. тонн. Таким образом, в порту Янпу появился еще один тип судов в числе тех, которые к нему приписаны.

Полупогружные суда - это специальные морские суда, специализирующиеся на транспортировке крупных морских нефтяных вышек, других тяжелых судов, подводных лодок, кранов, компонентов для сбора мостов и других объектов, которые имеют большой вес и длину.

Власти Хайнаня придают большое значение строительству инфраструктуры порта Янпу в целях наращивания через него как внутреннего, так и зарубежного грузооборота, что является важной частью проекта по созданию в провинции свободного торгового порта. К 2035 году он должен превратиться в ключевой пункт по распределению потока товаров из различных регионов КНР в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку.

Порт Янпу при этом будет играть важную роль в реализации плана по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора - проекта Госкомитета по делам развития и реформ КНР, направленного на ускорение и повышение эффективности региональных и глобальных торгово-экономических проектов, на предоставление передовых таможенно-логистических услуг.