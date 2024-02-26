Акции "Совкомфлота" снижались более чем на 8% на фоне санкций

По данным на 10:00 мск, акции компании падали до отметки в 124,5 рубля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "Совкомфлота" на Московской бирже снижалась более чем на 8% после введения санкций Минфином США против компании, свидетельствуют данные биржи.

По данным на 10:00 мск, акции компании "Совкомфлот" падали до отметки в 124,5 рубля (-8,22%). К 10:50 мск акции "Совкомфлота" находились на уровне 131,2 рубля за бумагу (-3,28%).

Американское финансовое ведомство 24 февраля 2022 года внесло российскую компанию в санкционный список NS-MBS. Против его фигурантов вводятся "менее чем полностью блокирующие" ограничения. 23 февраля 2024 года власти США перенесли "Совкомфлот" в санкционный список SDN. Включение в этот перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами. Кроме того, рестрикции были введены против 14 нефтетанкеров, связанных, по версии Вашингтона, с "Совкомфлотом".

Основным акционером "Совкомфлота" является государство - 82,8% акций. Миноритарным акционерам принадлежит 15,6% акций, 1,6% - находятся на балансе дочерней организации.