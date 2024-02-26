ВТБ запустит вклад для состоятельных россиян, привязанный к ключевой ставке ЦБ

В банке отметили, что продукт будет доступен для размещения средств в рублях на сроки от шести месяцев до трех лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ВТБ запустит вклад для состоятельных клиентов, доходность которого будет привязана к ставке Банка России. Об этом в рамках стратегической недели ВТБ заявил старший вице-президент, руководитель Private Banking и "Привилегия" банка Дмитрий Брейтенбихер.

"На фоне ужесточения денежно-кредитной политики мы отмечаем интерес к защитным стратегиям, основанным на финансовых инструментах с доходностью, привязанной к ключевой ставке Центрального банка РФ. Квалифицированным инвесторам мы уже предлагаем трёхлетние облигации с плавающим ежемесячным купоном. А теперь собираемся расширить и линейку сберегательных продуктов вкладом-"флоатером", доступным всем держателям пакетов "Прайм" и "Привилегия". С учетом сохранения высокой ключевой ставки в феврале, мы приняли решение о его выводе на рынок в самое ближайшее время. Условия по вкладу-"флоатеру" максимально отвечают предпочтениям состоятельных клиентов: гибкость параметров по сроку, набор опций и схема выплаты процентов. Впоследствии этот продукт станет доступен всем вкладчикам и позволит сохранить и приумножить сбережения даже в меняющихся экономических реалиях", - цитирует пресс-служба ВТБ Брейтенбихера.

В банке уточнили, что продукт будет доступен для размещения средств в рублях на сроки от шести месяцев до трех лет. По вкладу будет предусмотрена возможность выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты на отдельный счет.

Ранее Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 12,5-14,5% до 13,5-15,5%. На первом в 2024 году заседании совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%.