Гладков: на строительство фиджитал-центра в Белгородской области выделено 78 млн рублей

Объект планируют возвести в Старом Осколе

БЕЛГОРОД, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выделило 78 млн рублей на строительство фиджитал-центра в городе Старый Оскол Белгородской области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о выделении 78 млн рублей Белгородской области на строительство фиджитал-центра в Старом Осколе. <…> Это молодой вид спорта, объединяющий традиционные виды спорта с киберспортом. Самый яркий пример - Игры будущего в Казани, которые сейчас проходят, это как раз то направление, которое мы будем развивать в Белгородской области", - отметил Гладков.

Глава региона напомнил, что в прошлом году аналогичное решение было принято по Белгороду. Оборудование уже закуплено и будет установлено в этом году.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.