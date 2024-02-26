В ВТО заявили, что рост объема мировой торговли товарами не превысит 3,3% в 2024 году

Генеральный директор организации Нгози Оконджо-Ивеала отметил, что показатель не достигнет 0,8% в 2023 году

АБУ-ДАБИ, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что темпы роста объема мировой товарной торговли вряд ли превысят 3,3% в 2024 году.

"Рост объема мировой товарной торговли в 2023 году, похоже, не дотянет до 0,8%, что мы прогнозировали в октябре. Учитывая все негативные риски, мы, скорее всего, не сможем достичь 3,3% роста товарной торговли <...> в этом году", - сказала Оконджо-Ивеала на открытии 13-й министерской конференции ВТО.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-й министерская конференция открылась в понедельник в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Решетников.