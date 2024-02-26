Турецкие нефтяники рассчитывают обнаружить новое месторождение нефти в Диярбакыре

По данным A haber, компания TPAO расширяет географию буровых работ в рамках плана по разведке и увеличению потенциальных объемов добычи нефти внутри страны

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Турецкая государственная нефтяная компания TPAO в скором времени приступит к разведочному бурению в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны. Как отмечает телеканал A haber, компания расширяет географию буровых работ в рамках плана по разведке и увеличению потенциальных объемов добычи нефти внутри страны.

По оценкам специалистов компании, разведка в Диярбакыре может принести результаты. Бурение будет проведено роторным методом на площади 50 тыс. кв. м. В случае обнаружения нефти добыча там вестись не будет, будет проведена оценка запасов.

Ранее TPAO провела успешное бурение на нескольких участках в провинции Ширнак на юго-востоке, где уже добывается около 40 тыс. баррелей в сутки. К концу 2024 года планируется увеличить добычу до 100 тыс. баррелей в сутки. Там же в Ширнаке сейчас идет разведочное бурение на других участках.

Одновременно с этим продолжаются изыскания в провинциях Сиирт и Ван. Там ранее геологоразведка показала потенциальное наличие залежей нефти.

Разработка месторождений на востоке и юго-востоке Турции долгое время не проводилась ввиду сложности бурения в этих гористых регионах и высокой себестоимости добываемой нефти. Однако в последние годы вместе с развитием технологий власти республики активизировали разведку и добычу в этих областях в том числе в интересах снижения внешней зависимости от импорта энергоресурсов.