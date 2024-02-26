Глава ВТО заявила, что механизм разрешения споров не будет реформирован в ближайшее время

Несколько государств-членов представили критические замечания к нему, а также свои собственные документы, рассказала Нгози Оконджо-Ивеала

АБУ-ДАБИ, 26 февраля. /ТАСС/. Реформа механизма межгосударственного разрешения споров, необходимая для преодоления коллапса Апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО), не будет осуществлена в ближайшее время. Об этом заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

"Что касается приоритетного вопроса о реформе системы разрешения споров, то <...> была проделана значительная работа в рамках неофициального процесса, в результате которого был подготовлен проект сводного текста. Несколько государств-членов представили критические замечания к нему, а также свои собственные документы, но мы еще далеки от цели", - сказала Оконджо-Ивеала, выступая на открытии 13-й министерской конференции ВТО.

Апелляционный орган ВТО не функционирует с 11 декабря 2019 года ввиду истечения срока полномочий арбитров. Назначение новых судей блокируют Соединенные Штаты, в частности упрекая Апелляционный орган в нарушении установленных сроков рассмотрения жалоб и требуя фундаментальной реформы механизма разрешения споров. Согласно правилам ВТО, для принятия решения о назначении арбитров требуется консенсус всех 164 государств-членов.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-я министерская конференция открылась в понедельник в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Решетников.