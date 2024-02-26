Инвестиции в четыре новых завода в ОЭЗ "Санкт-Петербург" составят около 17 млрд рублей

Предприятия планируют открыть на площадке "Парнас"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Инвестиции в четыре новых завода на территории особой экономической зоны "Санкт-Петербург" составят около 17 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Экспертный совет особой экономической зоны в Санкт-Петербурге одобрил к реализации четыре новых инвестиционных проекта. Общий объем заявленных инвестиций составит более 16,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Завод "Форт" по производству станков инвестирует 7 млрд рублей в открытие завода по производству тяжелого металлорежущего оборудования с целью импортозамещения. На предприятии будут выпускать фрезерные обрабатывающие центры обработки деталей и горизонтально-расточные станки для авиации, космической отрасли, двигателестроения и машиностроения. Завод построят на участке площадью 10,6 га. Здания и сооружения займут более 76 тыс. кв. м, срок реализации проекта - три года. Компания "Центр разработок С7" планирует открыть производство деталей горячей части газотурбинных двигателей наземного и авиационного применения. Продукция будет поставляться для таких предприятий, как АО "ОДК-Климов", АО "ОДК-Кузнецов", ПК "Салют" АО "ОДК", АО "Силовые машины" и т. д. Объем инвестиций составит 7,4 млрд рублей.

Компания "Аксиом электрик" откроет производство инновационного электротехнического оборудования нефте - и газодобычи, судостроения, солнечных и ветроэнергетических установок. Площадь требуемого земельного участка - 1,5 га, на нем будут построены производственные цеха, складские помещения и административно-офисное здание. Объем инвестиций составит 1,15 млрд рублей.

Эти предприятия планируется открыть на площадке "Парнас".

Кроме того, компания "Экросхим" построит за 1,2 млрд рублей на площадке "Новоорловская" лабораторно-производственный корпус площадью более 5,5 тыс. кв. м по разработке и производству лабораторного оборудования и аналитических приборов.