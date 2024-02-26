Комиссия по иностранным инвестициям представит рекомендации для Путина по одобрению сделок

Согласно соответствующему указу, специальное решение главы государства может быть принято без учета требований документа

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ будет готовить для президента России Владимира Путина мотивированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности совершения сделок, требующих особого разрешения со стороны главы государства. Соответствующий указ президента РФ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом от 5 августа 2022 года Путин запретил несколько сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях. Ограничение распространяется на операции с принадлежащими им ценными бумагами российских компаний, в том числе ТЭК и соглашений о разделе продукции. Сделки возможны лишь по специальному разрешению.

"Правительственная комиссия контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации рассматривает вопрос о целесообразности совершения в соответствии с пунктом 5 настоящего указа сделок (операций) подготавливает мотивированную рекомендацию о целесообразности или нецелесообразности их совершения", - отмечается в опубликованном указе президента РФ.

В указе также говорится о том, что "в случае если сделки (операции) направлены на приобретение акций (долей в уставных капиталах) финансовых организаций и (или) установление контроля отношении акционеров (участников) финансовых организаций, для подготовки мотивированной рекомендации необходимо наличие предусмотренного законодательством Российской Федерации предварительного согласия Центрального банка Российской Федерации".

При этом специальное решение главы государства может быть принято без учета вышеперечисленных требований.