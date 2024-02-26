Politico: ЕС должен тратить €500 млрд в год, чтобы конкурировать с КНР и США

По информации газеты, это связано с тем, что Евросоюз лишился дешевых энергоресурсов из России и части экспорта в Китай

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Евросоюз, лишившись дешевых энергоресурсов из России и части экспорта в Китай, должен будет тратить €500 млрд в год, чтобы продолжать осуществлять свой "зеленый и цифровой переход" и при этом сохранять способность конкурировать с Китаем и США. Об этом написало европейское издание американской газеты Politico со ссылкой на утечки проекта доклада об экономическом состоянии Евросоюза, который в настоящее время готовит экс-глава Европейского центробанка Марио Драги.

"Евросоюз должен будет тратить €500 млрд в год, чтобы не отстать от Китая и США и продолжать зеленый и цифровой переход", - отмечает газета.

"Драги предупреждает, что три основных элемента, на которых в течение долгого времени базировались экономические успехи ЕС, - дешевая энергия из России, высокоприбыльный экспорт в Китай и военная защита Соединенными Штатами (которая позволяла экономить на военных ассигнованиях - прим. ТАСС) - либо уже полностью исчезли, либо поставлены под сомнение", - продолжает издание.

По оценкам Драги, порядка двух третей от €500 млрд в год должны составлять частные инвестиции и одну треть - государственные (от отдельных стран и от ЕС в целом). На практике это потребует пересмотра жестких правил ЕС о предоставлении государственных дотаций бизнесу, отмечает Politico.