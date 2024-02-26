Франция выступила за реформу ВТО и ее системы урегулирования споров

Министр-делегат по вопросам внешней торговли при МИД республики Франк Ристер отметил, что только скоординированные действия могут вывести на путь поиска решений

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Франция выступает за восстановление системы урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ходе предполагаемого реформирования организации. Об этом заявил министр-делегат по вопросам внешней торговли при МИД республики Франк Ристер на 13-й министерской конференции ВТО, которая проходит в Абу-Даби.

"Только скоординированные действия могут вывести нас на путь поиска решений. Мы должны продолжать наши дискуссии на этой неделе <...> с учетом прежде всего необходимости реформирования организации. Прежде всего это означает, что мы должны работать над реформированием методов ее работы и восстановлением системы разрешения споров", - сказал министр-делегат в видеообращении к участникам конференции.

В частности, Ристер призвал сосредоточить усилия на решении актуальных проблем мировой торговли. Он упомянул трудности с поставками продовольствия с Украины, а также указал на серьезные последствия конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, из-за которого пострадала безопасность движения судов в Красном море. "Растущая напряженность в торговле, наблюдаемая в последние годы, демонстрирует состояние международных отношений и распространение конфликтов, но в то же время подчеркивает недостатки нынешней многосторонней торговой системы и ее трудности в обуздании скрытого торгового протекционизма", - сказал он.

Министр-делегат отдельно упомянул необходимость "довести до конца важные переговоры", например в сфере рыболовства. "Как и многие из вас, я присутствовал в Женеве в июне 2022 года при подписании первой части этого соглашения. Мы знаем о проблемах, связанных с субсидиями, которые способствуют перелову рыбы и избыточным мощностям, и помним о настоятельной необходимости уделять первоочередное внимание устойчивому развитию. Пришло время завершить эти переговоры", - сказал он.