В Югре направят более 9 млрд рублей на ремонт и создание дорог в 2024 году

В региональном бюджете на эти цели предусмотрено почти в два раза больше средств, чем обычно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 февраля. /ТАСС/. Всего 9,2 млрд рублей в 2024 году будет направлено на ремонт и создание дорог местного и федерального значения в Югре, что почти в два раза больше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова на пресс-конференции.

"В бюджете 2024 года на дороги предусмотрено ресурсов больше, чем в предыдущие годы, значительно: 6 млрд - на [дороги] регионального значения и 3,2 млрд - на дороги местного значения. В отношении дорог местного значения мы договорились летом прошлого года на форуме "Команда Югры". И в развитие этих договоренностей, этих решений было принято такое решение о выделении на ремонт и создание новых дорог в муниципалитетах 3,2 млрд рублей. 28 объектов будут задействованы", - сказала она.

По данным властей, в региональном бюджете на ремонт и строительство дорог предусмотрено почти в два раза больше средств, чем традиционно. В 2023 году на ремонт одних только муниципальных дорог было выделено 1,9 млрд рублей.

Комарова отметила, что набор муниципальных дорог был определен гражданами, а среди крупных проектов, кроме второго моста через Обь, глава региона выделила автотрассу Югорск - Таежный, проект которой будет реализован в 2024 году, а также окончание проектирования совместной со Свердловской областью дороги на Куминский. В этом году власти Югры также планируют завершить проектирование автодороги Урай - Советский.