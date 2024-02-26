По словам первого вице-президента - финансового директора компании Сергея Анохина, в 2023 году были реализованы первые шаги и обеспечен выход на рынки финтеха, туризма, креативной экономики и образования

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Ростелеком" прорабатывает варианты выхода в перспективные цифровые бизнесы, создав направление X-Технологии и задействовав инфраструктуру своего венчурного фонда. Об этом сообщил первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин, слова которого приводятся в отчетности компании.

"Интенсивно прорабатываем варианты выхода в перспективные цифровые бизнесы. Для этого структурировано специальное направление - X-Технологии и задействована инфраструктура собственного венчурного фонда, а также кооперация с ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив - прим. ТАСС) и другими институтами развития по совместной акселерации молодых компаний", - сказал Анохин.

По его словам, в 2023 году были реализованы первые шаги и обеспечен выход на рынки финтеха, туризма, креативной экономики и образования, что позволило расширить продуктовую линейку "Ростелекома" новыми цифровыми решениями и платформами.