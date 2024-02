Оператор проекта "Мир танков" увеличил штат сотрудников почти на 70%

Группа компаний Lesta Games заняла 14-е место в опубликованном Forbes рейтинге самых дорогих компаний российского сегмента интернета и стала самой дорогой игровой компанией РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Признанная самой дорогой игровой компанией России Lesta Games (оперирует проектом "Мир танков") привлекла в 2023 году более 700 новых сотрудников, рассказал ТАСС владелец группы компаний Малик Хатажаев, комментируя попадание в рейтинг Forbes.

"Попасть в рейтинг Forbes не было задачей Lesta Games. Деньги - это важный ресурс, но первичны для нас люди, технологии и, конечно же, игры. Весь 2023 год мы напряженно работали, <…> наняли более 700 новых сотрудников, среди которых много начинающих специалистов без опыта. Мы постоянно обновляли наши проекты и продолжали разработку игр. Одних коллабораций мы провели более десятка, самые крупные - с "Мосфильмом" и группой "Ария", - рассказал он. Как уточнили в пресс-службе группы компаний, ранее в штате было 1 075 человек. Таким образом, за счет нанятых в 2023 году 745 сотрудников прирост составил более 69,3%.

Хатажаев добавил, что компании нужны и классические программисты, и специалисты по работе с искусственным интеллектом, и геймдизайнеры, и художники 2D, 3D.

В апреле 2023 года компания Wargaming, известная разработкой компьютерной онлайн-игры World of Tanks, объявила об уходе с белорусского и российского рынков. С 31 марта она передала связанный с онлайн-играми бизнес в этих странах местному менеджменту компании Lesta Games.

13 октября 2022 года World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz поменяли на территории РФ и Белоруссии названия на "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz соответственно.