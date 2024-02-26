Египет намерен объявить международный тендер на управление своими аэропортами

Министр гражданской авиации Мухаммед Аббас Хилми сообщил, что этот шаг нацелен на реформирование и улучшение аэропортов страны

КАИР, 26 февраля. /ТАСС/. Египет планирует в ближайшем будущем объявить международный тендер на управление всеми своими аэропортами, включая столичный. Об этом объявил министр гражданской авиации Египта Мухаммед Аббас Хилми, его слова приходит телеканал CNBC Arabia.

"Египет вскоре объявит глобальный тендер на управление и эксплуатацию египетских аэропортов", - указал Хилми, добавив, что речь идет обо всех аэропортах страны, включая новый международный аэропорт Каира. Других подробностей предстоящего тендера он не привел. По словам министра, этот шаг нацелен, прежде всего, на реформирование и улучшение аэропортов страны. В частности, в столичном аэропорту власти планируют построить новый пассажирский терминал.

Говоря о планах на 2024 год в сфере гражданской авиации, Хилми указал, что его ведомство будет работать над увеличением числа пассажиров, пользующихся услугами аэропортов в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, до показателей в 10 млн человек в год. Международный аэропорт Каира, по его данным, "за один только прошедший 2023 год принял 26 млн пассажиров", и власти рассчитывают, что в текущем году это число только увеличится.

Египет традиционно являлся одним из приоритетных направлений отдыха для россиян. До 2015 года страну посещали свыше 2 млн россиян в год. После теракта в октябре 2015 года на борту пассажирского самолета Airbus A321 российской авиакомпании Metrojet ("Когалымавиа"), следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, в результате которого погибли 224 человека, авиасообщение между странами было прекращено. Оно было полностью восстановлено только летом 2021 года. Сейчас россияне занимают лидирующие позиции среди иностранных туристов в Египте.