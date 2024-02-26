В Вологодской области закупят девять передвижных медкомплексов и стоматологий

Это поможет решить проблему доступности медицинских услуг в сельской местности

ТАСС, 26 февраля. Правительство Вологодской области выделит 330 млн рублей на закупку в предстоящие три года трех передвижных медицинских комплексов на базе "Камаза" и шести передвижных стоматологий на базе автобуса ПАЗ. Это поможет решить проблему доступности медицинских услуг в сельской местности, сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.

"Анонсирую новую программу - "Доступная медицина". Речь идет о решении проблемы доступности здравоохранения в первую очередь на селе <…>. Работа системная: мы закупаем 98 новых модульных ФАПов на 755 млн рублей и ремонтируем 138 существующих ФАПов на 544 млн рублей. На приобретение трех многофункциональных мобильных медицинских комплекса на базе автомобиля "Камаз" и шести специализированных мобильных стоматологий на базе автобусов ПАЗ мы предусмотрели 330 млн рублей", - сообщил Филимонов на оперативном совещании правительства области.

Как отметил глава региона, первичное звено здравоохранения часто проседает, а иногда и отсутствует, "люди из деревень продолжают ездить подолгу на большие расстояния в областную столицу либо в Череповец за получением медицинских услуг, в том числе по линии стоматологии, потому что нет в деревне таких возможностей".

Председатель правительства области Александр Мордвинов добавил, что передвижной мобильный комплекс - это мини-поликлиника на колесах. Она будет оснащена кабинетом приема врача, процедурным кабинетом, флюорографом и маммографом. Общий объем инвестиций составит 330 млн рублей на три года. На весенней сессии областного парламента будут внесены поправки в бюджет региона: на 2024 год по новой программе запланировано 80 млн рублей. На эти средства закупят один мобильный передвижной медицинский комплекс стоимостью 50 млн рублей и одну мобильную стоматологическую установку стоимостью 30 млн рублей.

"Уже осенью этого года граждане отдельных населенных пунктов сельской местности Вологодского, Грязовецкого, Междуреченского округов и районов смогут получить специализированную медпомощь по стоматологии, пройти диспансеризацию, профилактические медосмотры, сдать анализы", - сообщил Мордвинов. Всего по проекту планируется оказать медпомощь 150 тыс. человек.