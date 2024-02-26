На Северном Кавказе впервые вручат инвестиционную премию в 2024 году

Премия будет вручаться самому активному и крупному инвестору региона

СТАВРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Инвестиционную премию впервые вручат самому активному инвестору Северного Кавказа на Кавказском инвестиционном форуме. Об этом сообщил журналистам глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

"В прошлом году у нас была Кавказская инвестиционная выставка, ее посетили 3 тыс. участников из 15 стран мира. В этом году [на Кавказском инвестиционном форуме] мы ожидаем в два раза больше посетителей и по числу иностранных гостей, и по количеству участников. У нас будет инвестиционная премия. Премия будет вручаться самому активному, самому крупному инвестору на территории [Северного] Кавказа", - сказал он.

Кавказский инвестиционный форум пройдет на площадке выставочного центра в Минеральных Водах на Ставрополье. Полюбин отметил, что организаторы увеличили выставочную площадь по сравнению с прошлым годом. "Запланировано подписание многих соглашений. В прошлом году было подписано 50 соглашений на общую сумму 150 млрд рублей, в этом году мы ожидаем гораздо больше", - сказал министр.

Ранее в Росконгрессе журналистам сообщили, что главной темой Кавказского инвестиционного форума, который состоится 28-30 мая, станет эффективное взаимодействие между регионами как фактор экономического роста России. Спикерами деловой программы выступят руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ.

В 2023 году Кавказскую инвестиционную выставку посетили более 3 тыс. участников, были подписаны соглашения на более чем 150 млрд рублей. В сентябре прошлого года выставка получила статус форума. Он проходит при поддержке Министерства экономического развития РФ. Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс.