"Аэрохимфлот" заявил, что ограничения на полеты не создают проблем работе сельхозавиации

В альянсе отметили, что легкая авиация успешно справляется с обработкой полей на юге страны

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Используемая в АПК легкая авиация успешно справляется с обработкой полей в Южном федеральном округе, проблем в ее работе в связи с необходимостью соблюдения требований безопасности нет, имеются резервы для увеличения площадей обработки. Об этом сообщили ТАСС в альянсе "Аэрохимфлот".

"Эксплуатанты, выполняющие авиахимработы, в том числе в Южном федеральном округе при соблюдении требований Минобороны России, не видят проблем с организацией полетов в сезоне 2024 года, обращая внимание на вопрос эффективности внесения химикатов на поля. При содействии и Минсельхоза России, и профессионального авиасообщества, представленного авиационным альянсом "Аэрохимфлот", оборонным ведомством еще в 2022 году было найдено решение, позволяющее выполнять авиахимработы (АХР) в интересах сельского хозяйства даже в условиях наложенных военными ограничений на использование воздушного пространства. Кроме того, профессиональные авиаторы заверили органы федеральной и региональной власти об имеющихся у отрасли резервах для увеличения площадей авиахимобработки", - сообщили в альянсе.

В "Аэрохимфлоте" отметили, что возможность проведения работ была достигнута как раз за счет оборудования судов спутниковыми трекерами отечественной государственной системы "Эра-Глонасс". Касаемо ситуации с ограничениями на использование агродронов, участники рынка отмечают, что в текущих условиях <...> в данной отрасли с высокой степенью эффективности успешно применяется легкая авиация - самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2, на которую приходится большая часть объема работ, отметил директор авиапредприятия "Регионавиа" Владимир Тимощенко.

"Действительно, запрет на применение агродронов в регионах, примыкающих к зоне СВО, остался. Все же прекрасно понимают, что, помимо пользы, дроны могут принести и огромный вред. И в стране достаточно территорий с введенным экспериментальным правовым режимом, где созданы все условия и для полетов дронов, и для экспериментов с ними", - заявил ТАСС глава альянса "Аэрохимфлот" Клим Галиуллин.

Ранее РБК опубликовал материал, где говорится, что аграрии на Юге России ожидают негативных последствий для сбора урожая от запрета Минобороны РФ на использование агродронов для обработки сельхозугодий. В материале также говорится, что в 2022 году якобы было зафиксировано сокращение рынка авиахимических работ в связи с введением требований об установке на суда авиационного трекеров.

Объективные данные

В альянсе также уточнили, что в России ранее не собирали информацию об объеме рынка авиахимработ, и опровергли опубликованные данные о его снижении, уточнив, что Минсельхоз России принял решение обратиться в Росстат для сбора статистических данных в этой сфере только по итогам совещания в феврале 2024 года. "За сезоны 2022-2023 годов выполнение авиахимработ на юге страны в новых условиях показало свою безопасность и эффективность. На совместном совещании, состоявшемся 5 февраля по инициативе Минсельхоза России, критических проблем при выполнении авиахимработ не выявлено, все участники выразили и понимание ситуации, и готовность к плодотворной работе", - резюмировали в альянсе "Аэрохимфлот".