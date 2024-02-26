Мантуров заявил, что частный бизнес дает инновационные решения оборонной отрасли

В качестве примера вице-премьер - глава Минпромторга привел деятельность военного инновационного технополиса "ЭРА", на базе которого регулярно проводятся стратегические сессии, где обсуждается частная инициатива по внедрению современных практик

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Инициатива частных компаний на сегодняшний день дает инновационные решения оборонной отрасли наравне с гигантами этой сферы. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Инициатива частных компаний, предпринимателей - она сегодня и дает те инновационные решения, наряду с нашими гигантами, нашими интегрированными структурами, которые тоже не спят и занимаются каждый день внедрением самых современных методов управления, внедрением новых инновационных решений", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

В качестве примера Мантуров привел деятельность военного инновационного технополиса "ЭРА", на базе которого регулярно проводятся стратегические сессии, где обсуждается частная инициатива по внедрению современных практик. "Мы регулярно их проводим, раз в два месяца по разным направлениям, начиная от борьбы с беспилотниками, по самим беспилотникам, радиоэлектронной борьбе, ну и так далее. То есть все те направления там с контрбатарейной борьбы, которые возникали, возникают, мы оперативно рассматриваем на технополисе "ЭРА", - пояснил он.