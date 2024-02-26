СМИ: Польша может утилизировать около 30 тонн рассыпанной украинской кукурузы

По информации PAP, 26 февраля завершилась погрузка на поезд кукурузы, которая была рассыпана неизвестными днем ранее

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Около 30 тонн зерна кукурузы, рассыпанного накануне на севере Польши возле города Быдгощ, не было обратно погружено на поезд и может быть утилизировано или переработано на биотопливо. Об этом сообщило агентство PAP.

По его данным, 26 февраля завершилась погрузка на поезд кукурузы, которая была рассыпана неизвестными днем ранее. В итоге около 30 тонн зерна оказалось непригодным для дальнейшей транспортировки. Кукуруза следовала с Украины в польский порт Гданьск, где ее должны были погрузить на судно и отправить в Марокко. Оставшееся лежать на откосе железнодорожного полотна зерно будет направлено на таможню на взвешивание и далее может быть утилизировано либо продано для переработки на биотопливо, сообщил агентству сотрудник компании, сопровождавшей груз.

По версии украинской стороны, неизвестные высыпали кукурузу в объеме около 160-180 тонн из железнодорожного состава в ночь с 24 на 25 февраля в 150 км от Гданьска. Польская полиция начала расследование, правоохранительным органам пока не удалось установить точное время случившегося и выявить лиц, причастных к произошедшему.

Это уже не первый инцидент с украинской сельскохозяйственной продукцией на территории Польши. В феврале на железнодорожной станции Дорохуск неизвестные дважды высыпали украинскую сельхозпродукцию, а именно бобы и рапс. Возле пункта пропуска Медыка на границе с Украиной польские фермеры, остановив движение украинского железнодорожного состава, высыпали из него зерно кукурузы.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.