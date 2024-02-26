Глава Поморья предложил возобновить промысел тюленя в Белом море

В регионе работают над возвращением в сельскую местность системы заготовительных пунктов

АРХАНГЕЛЬСК, 26 февраля. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил возобновить добычу морского зверя в Белом море.

"Конечно, не обошли стороной важный практически для всего местного населения вопрос возрождения традиционного промысла. В Мезени это добыча морского зверя. Абсолютно солидарен с мезенцами - нужно возобновлять это дело, в том числе и для контроля за популяцией. Уже сегодня переизбыток морского зверя серьезно влияет на рыбные ресурсы. Один тюлень съедает 40 кг рыбы в день, а их популяция насчитывает 1,5 млн особей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть в сельскую местность систему заготовительных пунктов", - написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам встречи с жителями Мезенского округа.

Зверобойный промысел в Белом море не ведется уже много лет, вопрос его возобновления неоднократно предлагали вынести на общественное обсуждение, в том числе по линии Росрыболовства.

Как отмечается в сообщении пресс-службы губернатора, возрождение традиционного промысла в Мезени может решить проблему с трудоустройством местных жителей: на протяжении долгих лет таковым являлась добыча морского зверя, в частности тюленей.