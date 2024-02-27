Йеллен считает, что в 2024 году в 80% стран мира ожидается снижение цен

Также глава Минфина США в своем заявлении подчеркнула, что прогнозы Международного валютного фонда о масштабном замедлении мировой экономики в 2023 году не оправдались

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США ожидает снижения цен в 80% стран мира в 2024 году. Об этом говорится в выдержках из заявления главы финансового ведомства США Джанет Йеллен, распространенных агентством Reuters.

Йеллен 27 февраля на пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати (G20) отметит, что прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) и других организаций о масштабном замедлении мировой экономики в 2023 году не оправдались. По ее словам, вместо этого экономический рост составил 3,1% и превысил ожидания, а инфляция снизилась, причем в этом году цены продолжат снижаться в порядка 80% стран.

"В будущем мы продолжим учитывать риски, с которыми сталкивается мировая экономика, и отслеживать экономические проблемы в отдельных странах, но глобальная экономика остается устойчивой", - отмечает Йеллен.

Глава американского Минфина заявит, что инфляция в США также значительно снизилась по сравнению с пиковыми значениями, а рынок труда "исторически силен". "Если бы в США в 2023 году произошла рецессия, рост мировой экономики был бы сбит. Несмотря на наличие рисков, экономический рост Америки постоянно превышает прогнозы", - полагает она. По ее словам, экономический рост в США стал "ключевым фактором" более высоких, чем ожидалось, показателей роста мировой экономики.

Ранее МВФ распространил доклад, приуроченный к встрече в Бразилии глав финансовых ведомств и ЦБ G20, в котором указано, что среднесрочные перспективы роста мировой экономики и экономическая активность остаются низкими, несмотря на устойчивое восстановление.