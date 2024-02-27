Треть опрошенных россиян хотели бы иметь через год зарплату от 100 тыс. до 200 тыс. рублей

Для этого 59% респондентов готовы освоить новую профессию, сообщили эксперты компании "Ренессанс Жизнь" и Исследовательского центра Зарплаты.ру

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Треть опрошенных россиян хотели бы иметь через год зарплату в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, большинство респондентов готовы освоить для этого новую профессию, выяснили страховая компания "Ренессанс Жизнь" и Исследовательский центр Зарплаты.ру (материалы опроса есть в распоряжении ТАСС).

"Через год 34% россиян хотели бы получать заработную плату в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, 11% - от 200 тыс. до 250 тыс. рублей, а 7% - более 250 тыс. рублей. У 47% желаемая сумма дохода чуть ниже (31% хотели бы иметь зарплату от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, а 17% - от 50 тыс. до 70 тыс. рублей)", - отмечается в результатах исследования.

Для осуществления этих планов 59% респондентов хотели бы освоить в ближайшем будущем более высокооплачиваемую профессию. Половина опрошенных (55%) выбирали специальность исходя из своих способностей, 28% предполагали, что это высокооплачиваемая профессия, 23% оценивали востребованность профиля на рынке труда, а 22% была близка миссия выбранной деятельности. Как отмечается в исследовании, сейчас 43% респондентов хотели бы освоить более высокооплачиваемую профессию, а 16% уже начали это делать. Самой прибыльной сферой 65% опрошенных считают IT. Также в топ попали промышленная сфера (8%) и блогосфера (7%).

Регулярно откладывать финансовые средства с имеющейся зарплаты получается у 51% россиян. Каждый третий делает это редко, только когда есть такая возможность. 71% из тех, кто откладывает деньги, хранят их на банковском вкладе, 21% - "под подушкой", 4% инвестируют, 2% переводят средства для хранения на чужой счет, а 1% используют накопительное страхование жизни. 37% респондентов откладывают от 1 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц, 28% - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 15% - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 4% - от 30 тыс. рублей. У 16% получается откладывать только до 1 тыс. рублей.

Согласно исследованию, 16% россиян вообще не откладывают деньги, и основные причины этого - недостаточный уровень дохода (63%), постоянно повышающиеся траты (20%) и неумение копить (10%).

"По данным СК "Ренессанс Жизнь" за последние полгода, объем вложенных средств в программы накопительного страхования увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад. Интересно, что в большинстве случаев россияне выбирали более быструю возможность получить доход. С августа 2023 по январь 2024 включительно полисы по краткосрочной программе сроком на 3 месяца приобретали в 8,7 раза чаще, чем продукт, рассчитанный на 5 лет", - комментирует генеральный директор СК "Ренессанс Жизнь" Олег Киселев.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в феврале 2024 года, в нем приняли участие 1 930 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России.