В РФ продажи красивых телефонных номеров выросли на 84% в 2023 году

Половина владельцев таких номеров пользуются гаджетами Apple, говорится в исследовании МТС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Продажи красивых номеров телефона в 2023 году выросли на 84% по сравнению с 2022 годом. Половина владельцев таких номеров пользуются гаджетами Apple, говорится в исследовании МТС, результаты которого есть в распоряжении ТАСС. Показатель подсчитали на основе анализа продаж на сайте компании.

"Главным фактором, повлиявшим на заметный рост продаж, стала актуализация идеи личного бренда, для достижения которой номер телефона является доступным средством, подчеркивающим индивидуальность пользователя", - отмечают аналитики сотового оператора.

Наибольшая часть продаж красивых номеров приходится на Москву - 39%. Санкт-Петербург в 2023 году впервые сместился со второго места, уступив позицию Краснодару, подчеркивают в МТС. Доля продаж в этих городах составила 11% и 8% соответственно. На Ростовскую область пришлось 3% продаж, по 2% на Новосибирскую, Свердловскую и Московскую области, Татарстан и Башкортостан и 1% - на Ставропольский край.

Чаще всего престижные номера покупают представители возрастной группы от 30 до 40 лет (45%), 22% таких продаж приходится на пользователей от 20 до 30 лет.