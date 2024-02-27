До мая планируется произвести около 80 автомобилей, сообщила пресс-служба автопроизводителя

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Автоваз" начал тестовую сборку пассажирских версий Lada Largus на заводе в Ижевске, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Автозавод "Лада Ижевск" продолжает выпуск опытной партии Lada Largus. В дополнение к пассажирским фургонам, которые начали собирать на прошлой неделе, в тестовое производство поступили пассажирские версии Largus", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что всего до мая планируется произвести около 80 автомобилей. На них будут отработаны технологические процессы полного цикла производства, а также будет проведено обучение персонала.

"Мы видим, как Largus высоко востребован на рынке, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы в мае перезапустить серийное производство автомобилей с ДВС с надлежащим уровнем качества и в необходимых объемах", - сказал президент "Автоваза" Максим Соколов, чьи слова приводятся в сообщении.

Что касается электромобиля e-Largus, Соколов подтвердил планы по началу производства модели в III квартале 2024 года. При этом объемы выпуска будут "напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки".

"е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными китайскими электромобилями. Их добавленная стоимость формируется за границей, но при этом покупатели этих машин в России получают государственную поддержку, размер которой фактически равен цене на новую Lada Granta в средней комплектации. Считаем, что в сложившейся ситуации требуется точечная донастройка механизмов стимулирования спроса для того, чтобы оставить выделяемые на господдержку средства внутри страны, обеспечивая укрепление технологического суверенитета отечественного автопрома в рамках выполнения поручений президента России", - подчеркнул глава компании.

В декабре 2023 года на заводе "Автоваза" в Ижевске было запущено производство опытной партии электромобилей e-Largus в количестве 30 штук. В мае 2024 года стартует серийное производство электрического Largus, а также Largus с ДВС. Как ранее заявлял Соколов, всего в 2024 году компания планирует произвести около 30 тыс. автомобилей Largus - как электрические, так и с ДВС.