Количество бизнес-сообществ Нижегородской области в VK выросло на 25%

По данным пресс-службы социальной сети "ВКонтакте", активнее всего развиваются бизнесы из категорий "товары и магазин"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Количество нижегородских предпринимателей в социальной сети "ВКонтакте" выросло на 25% год к году. Речь идет о периоде с января 2023 года по январь 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе VK.

"Предприниматели продолжают увеличивать свое присутствие "ВКонтакте". Так, количество бизнес-сообществ Нижегородской области выросло на 25% год к году. Активнее всего развиваются бизнесы из категорий "товары и магазины", на втором месте "красота и здоровье", на третьем - "профессиональные услуги", - говорится в сообщении.

Пользователи региона активно взаимодействуют с сообществами - заказывают доставку еды, выбирают салоны красоты и просматривают карточки товаров и услуг. На первом месте по контактам - сообщества по доставке суши, среди просмотренных товаров лидируют спортивная обувь и костюмы.

В пресс-службе добавили, что общее количество подписчиков в региональных бизнес-сообществах выросло на 12% за год. Быстрее всего растет аудитория у компаний в категории домашние животные - на 32% и медицине - на 30%.

Малый и средний бизнес региона стал активнее инвестировать в интернет-рекламу, добавили в VK. За четвертый квартал 2023 года показатель вырос на 31%. Самыми популярными категориями по росту рекламных бюджетов стали авто и мото - на 113%, на втором месте образование и работа - на 90%, на третьем - финансы - на 65%.