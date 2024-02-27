В Перми наладили производство комплектующих для сетей связи при поддержке ФРП

Инвестиции в реализацию проекта превысили 140 млн рублей

ТАСС, 27 февраля. Пермский разработчик и производитель оборудования связи "Морион", заемщик Фонда развития промышленности (ФРП), наладил серийный выпуск управляемых коммутаторов для построения высокопроизводительных сетей связи. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.

"В Перми заемщик ФРП приступил к серийному производству управляемых коммутаторов. Разработчик и производитель оборудования связи "Морион" наладил серийный выпуск управляемых коммутаторов Ethernet для построения высокопроизводительных сетей связи. Они соответствуют требованиям информационной безопасности по защите от несанкционированного доступа", - говорится в сообщении.

Инвестиции в запуск производства превысили 140 млн рублей, из которых 46 млн предоставил федеральный ФРП, а еще 20 млн выделил ФРП Пермского края. Кроме того, сообщается, что в 2024 году компания планирует выпустить более 140 управляемых коммутаторов. Оборудование изготавливается преимущественно из российских комплектующих, уровень локализации составляет 70%.

Выпускаемые "Морионом" изделия подходят для построения корпоративных сетей на любых предприятиях, а также на инфраструктурных объектах. В коммутаторах реализован широкий спектр механизмов управления для защиты сети, контроля доступа с высоким уровнем безопасности и ограничения трафика.

О ФРП

ФРП создали в 2014 году по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития России.