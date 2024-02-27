Российский союз туриндустрии сообщил о распроданных путевках во многие лагеря Кубани

По данным главы комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяны Ивановой, бронирования на лето 2024-го начались в декабре 2023 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Путевки во многие детские лагеря Краснодарского края на лето уже распроданы, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры активно продают путевки в летние детские лагеря. Наиболее высоким спросом пользуются объекты на курортах Краснодарского края, многие уже распроданы", - говорится в сообщении.

Бронирования путевок в детские лагеря на лето начались еще в декабре 2023 года, рассказала глава комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова. По ее словам, о загрузке подмосковных лагерей на лето судить пока рано: всплеск продаж обычно наблюдается позже, чем по южным регионам.

Эксперт отметила, что спрос в сегменте бюджетных лагерей по стране остался на уровне 2023 года, а в более высоком ценовом сегменте снизился. По данным РСТ, стоимость заездов в летние смены выросла за год в среднем на 20%.