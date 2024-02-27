Товарооборот Казахстана и Узбекистана по итогам 2023 года сократился на 10%

Показатель составил $4,4 млрд

АСТАНА, 27 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном по итогам 2023 года снизился на 10%. Одна из причин - снижение экспорта легковых автомобилей из Казахстана в Узбекистан, сообщила председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Айгуль Куспан.

"В 2022 году взаимная торговля двух стран выросла на 30% и достигла $5 млрд, а в 2023 году сократилась на 10%, составив $4,4 млрд. Одна из причин тому - сокращение экспорта легковых автомобилей из Казахстана в Узбекистан. Узбекистанцы стали больше покупать китайские машины", - сказала Куспан в интервью агентству Казинформ.

В то же время она отметила, что в приоритете для казахстанской стороны "не торговля, а промышленная кооперация". По ее словам, республика может поставлять товары "на рынки третьих стран - в Афганистан, Пакистан, Индию". Куспан напомнила, что с этой целью в прошлом году была создана специальная совместная внешнеторговая компания UzKazTrade. Также она напомнила о реализации Казахстаном и Узбекистаном крупного проекта - создания Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" на границе двух республик. По ее словам, запуск центра ожидается в конце 2026 года.

Казахстан экспортирует в ряд стран СНГ собираемые в республике автомобили Hyundai, JAC и Chevrolet.