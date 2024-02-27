Продажи в магазинах duty free на Хайнане за новогодние каникулы достигли $445 млн

В таких магазинах было реализовано более 2 млн различных наименований товаров

ХАЙКОУ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Общий объем продаж товаров в магазинах беспошлинной торговли южной китайской провинции Хайнань за "золотую неделю" выходных (с 10 по 17 февраля) по случаю Нового года по лунному календарю составил 3,16 млрд юаней (около $445 млн). Такие данные провинциального управления коммерции публикует информационный ресурс "Наньхайван".

Ежедневные продажи в 12 магазинах duty free на острове за указанный период составляли в среднем почти 400 млн юаней ($56,3 млн). За "золотую неделю" выходных, согласно официальным данным, в таких магазинах было реализовано более 2 млн различных наименований товаров.

Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free в апреле 2011 года. Магазины беспошлинной торговли на острове есть в административном центре провинции - городе Хайкоу, на курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке Хайнаня и в Ваньнине.